《企业看点》--9月9日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月9日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 英国金融时报引述熟悉内情的人士说,英国券商Evolution Group(EVG.L)周四敲定一项协议,可能让金融集团Investec(INLJ.J)得以收购该公司.[ID:nN1E78729U]
* 印度经济时报周五报导,印度游戏与餐旅服务公司Delta Corp (DELT.NS)正在与全球几家大型旅馆与赌场营运商洽谈出售股权,洽谈对象包括MGM Resorts International (MGM.N).[ID:nL3E7K908Z]
* 华尔街日报报导,Nasdaq OMX(NDAQ.O)加大反对与纽约-泛欧交易所集团NYX.N和德意志交易所(DB1Gn.DE)的结盟计画,称该协议将"无法挽回地破坏"欧洲已上市衍生品市场的竞争.[ID:nL3E7K9099]
* 媒体报导称,韩国浦项钢铁(005490.KS)将额外买下巴西铁矿石矿商Namisa的2-3%股权.[ID:nL3E7K843G]
* 彭博报导,中国团购网站拉手网正筹划在美国首次公开发行股票,但尚未设定时间表.[ID:nL3E7K902J]
* Business Times周五报导称,地产投资公司RB Capital计画未来12-18个月内,将旗下的地产资产在新加坡上市,价值料达12亿-16亿美元.[ID:nL3E7K902D]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 丁琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。