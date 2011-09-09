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市场报道 | 2011年 9月 9日 星期五 13:06 BJT

〔台湾央行〕364天期存单加权平均得标利率为0.995%,明显低于预期

路透台北9月9日电---台湾央行周五宣布,364天期定期存单加权平均得标利率为0.995%.该得标利率明显低于市场预期,亦较上月的1.054%跌5.9基点.

根据路透访查家金融机构显示,市场原预期364天期存单加权平均得标利率落在1.04-1.07%.[ID:nCT0397050]

央行表示,此次投标总金额为3,137亿台币,投标倍数为3.14.

央行去年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单.央行表示,发行存单收回资金之效果,等同调高存款准备率,其总馀额1兆(万亿)2,000亿台币,效果相当于调升存款准备率4.5个百分点.(完)

--记者 董永年; 审校 林高丽/张喜良

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