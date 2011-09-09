〔路透基点〕巨腾国际控股贷款案金额提高至1.2亿美元--RLPC

路透香港9月9日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士称,香港上市的笔记本电脑机壳生产商--巨腾国际控股有限公司(3336.HK)为两家子公司办理三年期贷款案,金额由1亿美元提高至1.2亿美元.

贷款均分为两部分,一为三年期一次还款定期贷款,另一部分为三年期循环贷款.

统筹主办行及额度分配行为台北富邦银行,另外五家主办行为:美国银行美林、三菱东京UFJ银行、永丰银行、星展银行、兆丰银行.这六家银行各承贷1,200万美元,两部分贷款各占一半.

其他九家银行按比例参贷.台湾银行、台新银行及合作金库银行各承贷600万美元,高雄银行、彰化银行、中国信托商业银行、玉山银行、远东国际商银、元大银行各承贷500万美元.

贷款由振业澳门离岸商业服务有限公司及Jiu

Ding International Ltd借入,巨腾及Giant Glory International Ltd为担保人.

先前已报导,贷款资金用于资本支出、再融资及营运资本.

两部分贷款利率均为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码105基点,A部分及B部分含所有费用的最高价码分别为113.9个基点及112.5个基点.

此案亦设有可延长两年的权利.(完)