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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 13:49 BJT

〔台湾股市〕收盘上涨62.20点,电子类股领涨

路透台北9月9日电---台湾股市周五收高0.82%,电子类股领涨,此前有企业公布优于预期的8月营收.然联电(2303.TW)营收不佳,令晶片类股涨势受限.

加权股价指数.TWII收高62.20点,成为7,610.57点,今日开高0.26%.

电子类指数.TELI上涨1.14%;金融保险类指数.TFNI则小升0.25%.半导体类指数.TSII上涨0.81%.

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