〔台湾股市〕收盘上涨62.20点,电子类股领涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北9月9日电---台湾股市周五收高0.82%,电子类股领涨,此前有企业公布优于预期的8月营收.然联电(2303.TW)营收不佳,令晶片类股涨势受限.
加权股价指数.TWII收高62.20点,成为7,610.57点,今日开高0.26%.
电子类指数.TELI上涨1.14%;金融保险类指数.TFNI则小升0.25%.半导体类指数.TSII上涨0.81%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。