〔台湾汇市〕台币兑美元续创逾五个月低位,受亚币承压所拖累

路透台北9月9日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘下跌7.1分.受亚币兑国际美元承压拖累,外资汇出力道偏强,亦见进口商及油款的美元买盘进场,加上央行尾盘趁势掼压,令台币再度收创逾五个月低位.

汇银人士指出,美国联邦储备理事会主席(美联储,FED)贝南克周四并未透露可能采取的宽松政策,场上避险气氛持续浓厚,尽管于29.2元附近盘踞着出口商的美元卖盘,但仍不敌国际美元偏强走势.未来若国际美元持续反弹,不排除台币还有机会缓步走贬.

"一方面国际美元走势偏强,另一方面,技术面也想做出一个新的方向,"一位外商银行人士说.

就技术线型来看,台币後市可能偏空.Westpac驻新加坡外汇分析师Jonathan Cavenagh表示,一个月期美元/台币无本金交割远期外汇(NDF)本周突破200日移动平均值,若穿破此水准,将使美元/台币朝着30.00台币价位移动.[ID:nCT0397092]

交易商并表示,欧美经济衰退及欧债危机等不确定性升高,且台湾通膨压力和缓,市场预期台湾央行月底可能暂缓升息.在此情况下,台币与美元利差无法继续扩大,对外资的吸引力降低,台币恐将面临外资汇出的压力,短线支撑价位先看29.3-29.5元.

他们进一步指出,虽然台币走弱,台股今日涨势却独冠亚洲,且外资在台股仍有小幅卖超,显示场上多空消息纷杂,将持续追踪外资流向与美元动态,预估台币下周二主要交投区间将落在29.1-29.3元间.

台湾金融市场下周一(12日)因中秋假期休市一天.

美元/台币今日收报29.221元,较前一周贬值1.96角,或0.68%;累计今年以来台币已升值逾3.78%,在亚洲新兴市场仅落後坡元SGD=、韩元KRW=等货币.

台币兑美元上次收盘低位出现在4月1日,报29.320元.另外,台币盘中亦触及逾五个月低位至29.221元,上次盘中低点为4月6日的29.320元.

台湾股市加权股价指数.TWII收盘上涨0.82%,报7,610.57点;外资及陆资今日在台股买超27.50亿台币,转卖为买,上交易日修正後为卖超21.44亿.[ID:nCT0397176]

东京汇市中,欧元兑美元EUR=周五脱离两个月低点,但跌破7月低点的风险料将升高;因欧债危机恶化,已迫使欧洲央行放弃偏向收紧政策的立场,而此一立场是今年推升欧元的主要动力.[FRX/CN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.221 29.150 29.180-29.221 29.200 7.84 8.27

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.195 29.139 29.183-29.208 29.195 3.40 3.89

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.035/-0.015 -0.060/-0.045

美元/台币六个月期 -0.400/-0.370 -0.420/-0.395

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