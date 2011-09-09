《热点透视》政府数据并未反映中国真实的通胀形势

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Foley 编译 徐文焰

路透香港9月8日电---当中国本周公布8月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长约6%时,分析师可能会说通胀已经触顶.去年在通胀率仅为3%左右时,他们也这麽说过.问题不在于预测不准,而是中国整体通胀数据本身就有缺陷.

物价的无序波动很容易扭曲整体通胀率.例如,7月猪肉价格较上年同期劲升57%,蔬菜价格在一周内也上涨超过5%;而由于食品在CPI指数中占据约三分之一的权重,因此其价格上涨的影响会被放大.与之相反,某些价格却被人为压低,如能源和运输.北京地铁票价三年来一直保持在2元人民币的水平.

中国庞大的经济规模也是个问题.当上海人哀叹拿铁咖啡价格上涨时,内地偏远地区的农民则在为其他的事情发愁.或许为城市和农村分别编制CPI数据更合理一些.为新疆维乌尔自治区量身制定的银行业条例,则让这一前景不再遥不可及.

要找到真实的通胀数据并非易事.这里或许可以借鉴名义与实质国内生产总值(GDP)数据之间差距的处理方式,即所谓的GDP平减指数.按照该方法计算,2010年全年通胀率约是CPI升幅3.3%的两倍,照此推理,当前的实际通胀率可能已达到两位数.

因物价上涨遭遇财富缩水的储户正在发出强烈信号.他们蜂拥至楼市和高收益理财产品,希望能跑赢仅为3.5%的一年期定期存款利率.这令通胀更加难以控制,因为大量资金因此涌入非正式融资渠道,不受银行信贷限额等货币政策工具的约束.若允许市场决定存款利率,则可以吸引更多存款流回银行.但对于银行利润率可能受到挤压的担忧,却令这项本可能成为抗击通胀工具的措施面临阻碍.

决策层也发出了讯号.中国国家总理温家宝在9月1日发表的《求是》杂志中撰文称,稳定物价总水平仍然是宏观调控的首要任务,并就存在的"不稳定"因素提出警告.无论数据如何,当储户与决策者都感到担心的时候,投资者也应该多加小心了.(完)