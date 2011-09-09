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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 14:22 BJT

〔东京汇市〕欧元兑美元脱离两个月低点,但後市偏空

* 欧元/日圆因日本投资人买盘而上扬,後市不稳

* 欧元/美元若跌破7月低点1.3838,将是重大偏空讯号

* 奥巴马就业方案对化解经济衰退疑虑帮助不大

* 希腊债券借新还旧计画的不确定性,可能拖累欧元

路透东京9月9日电---欧元兑美元周五脱离两个月低点,但跌破7月低点的风险料将升高;因欧债危机恶化,已迫使欧洲央行放弃偏向收紧政策的立场,而此一立场是今年推升欧元的主要动力.

针对美国总统奥巴马的4,470亿美元就业方案,市场大致反应平淡,外界质疑奥巴马是否能够让朝野对立的国会通过此案.

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