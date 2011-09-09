〔新债招标〕台湾台电增量50%发行公司债,定价利率符合预期(更新版)

(新增相关人士说法与细节)

* 台电有担债增发50%,一扫筹码过多忧虑

* 10年与七年有担债以1.65%、1.51%定价,符合预期

* 寿险等实质买盘对利率坚持,无碍市场偏多气氛

路透台北9月9日电---一扫筹码供应过多的忧虑,台湾最大公司债发行单位--台电周五以增额发行50%,标出120亿台币有担保公司债,且定价利率也大致符合预期,显示债市气氛偏多.

依据台电的标售文件,10年期有担保公司债以1.65%定价,落在市场预期1.60-1.65%的高端,但较前次的1.75%低10个基点,发行金额75亿台币;七年期以1.51%定价,落在市场预期1.50-1.55%的低端,较前次1.65%低约14个基点,发行45亿台币;总共发行达120亿台币.

对于本次标售结果,台电相关人士表示,原本担忧市场的胃纳量不足,因此将计画发行金额下调至80亿台币."但反应还不错,我们也乐于多发."

另一证券商承销人士则称,近期除台电债以外,也有不少金融次债在市场询价,七年期的利率开在1.80%以上,对寿险业相当具有吸引力.在此情形下,台电10年债还能增量50%发行,显示市场气氛相当乐观.

一大型银行交易员指出,台电10年券得标利率在区间高端,显示寿险等实质买盘对利率仍有坚持.这在公债次级市场也相当明显,导致同年期冷热券的利差扩大.

"但我觉得实质买盘的坚持,不会对多头气氛形成压力,趋势还是走多."他说.

若纳入本次的标售额度,台电今年已发行563亿台币公司债.公司全年发行额度将在1,000亿台币左右,明年则计画发行1,000-1,200亿台币公司债.[ID:nCT0457739]

台电此次公司债保证银行为台湾银行、土地银行与兆丰银行,主办证券商为元大证券,预定在10月中下旬发行.

台电前次标售的10年期有担保公司债以1.75%定价,七年期债券以1.65%定价,两期券各发行60及90亿台币,总共发行150亿台币,较原计划100亿台币增量50%.[ID:nCH0064751]

台电由于为百分之百国营,且为独占的电力事业,评等优良,发行利率也是公司债市场最主要的参考指标.标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等.(完)