〔台湾债市〕殖利率收低,定存单与国库券标售强化不升息预期

路透台北9月9日电---台湾债市殖利率周五收低.受昨晚美债走多,以及国库券与364天期定期存单标售结果都指向央行将停止升息的利多消息带动,10年新券100/9发行前交易殖利率收盘跌破1.30%心理关卡.

针对下周走势,交易商认为,在月底100/9标售与央行理监事会议召开前,是本地消息面的空窗期,期间台债料随国际金融局势波动,100/9殖利率还有下跌的空间,区间看在1.25-1.34%.但应慎防下跌速度过快引发的获利了结卖压.

"定存单与国库券标售,都强化了不升息的预期."一证券商交易员称.

另一银行交易员则指出,虽然市场气氛乐观,但寿险等实质买盘仍坚持不追价的态度,也导致20与30年券的殖利率未随之向下."未来殖利率曲线能否全面下移,关键仍在实质买盘."

央行中午标售364天期定期存单,加权平均得标利率为0.995%.该得标利率明显低于市场预期,亦较上月的1.054%跌5.9基点.[ID:nCT0397110]昨日央行标售的91天期国库券决标贴现率为0.637%,亦明显低于市场预估的0.70-0.75%.

美国公债价格周四上扬,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席讲话带来隐约的鼓舞,且低迷的就业数据令投资人对美联储再推购买公债计划的希望增加.指标10年期公债US10YT=RR升18/32,收益率报1.99%,低于周三尾盘的2.05%.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

3 100/3 A00103=TWO -2.00 0.7300 0.7200-0.7300 2.5

5 100/6 A00106=TWO -0.85 0.9515 0.9515-0.9625 36.5

10 100/9 A00109=TWO -2.15 1.2910 1.2895-1.3065 383.0

针对後市,交易商表示,由于市场多数认为央行将不升息,根据过去经验,债市在升息循环末端,殖利率曲线将趋于扁平化,这也导致10年新券100/9的筹码出笼後,殖利率随即快速向下修正.

不过一证券商交易员指出,多头攻势又急又猛,让很多人追不下去."担心一旦追了,反而成为被倒货的对象."

另一银行交易员则认为,实质买盘未跟着交易商追多,导致同年期冷热券利差扩大.

"未来除非让他们看到央行货币政策转趋宽松,否则场内还是只有交易商抛补."他说.

台湾央行将于9月29日召开第三季全体理监事会议.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/5 A00105=TWO 1.3625

5 100/6 A00106=TWO 0.9515

2 100/3 A00103=TWO 0.7300(完)