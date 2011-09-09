《外汇动态》欧洲开盘:欧元在1.39美元受支撑,风险仍偏下档

0656GMT---欧元兑美元EUR=升0.1%至1.3895,受主权帐户需求支撑,但欧元风险仍偏向下档,因在欧洲央行放弃偏向紧缩的立场後,市场信心仍旧疲弱,而投资人认为欧元区债务危机仍缺乏明确的解决方案.