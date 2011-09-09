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市场报道 | 2011年 9月 9日 星期五 15:36 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元在1.39美元受支撑,风险仍偏下档

0656GMT---欧元兑美元EUR=升0.1%至1.3895,受主权帐户需求支撑,但欧元风险仍偏向下档,因在欧洲央行放弃偏向紧缩的立场後,市场信心仍旧疲弱,而投资人认为欧元区债务危机仍缺乏明确的解决方案.

瑞郎受提振,美元兑瑞郎CHF=跌0.4%至0.8715,欧元兑瑞郎EURCHF=R跌0.3%至1.2120.

美元兑日圆JPY=持平在77.48,美元指数.DXY则持稳.

市场对美国就业方案反应平淡,投资人在观望该方案是否能在美国国会过关.

投资人也在等待今日稍後展开的七国集团(G7)财长会议,观察官员们是否就瑞士央行钉住汇率措施发表声明.(完)

--编译 王冠中; 审校 高琦

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