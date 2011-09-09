《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦9月9日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:汇价跌落1.3939美元的2010-2011年上升趋势线切入位,如此一来或将下看55周均线切入位1.3867及7月低点1.3837美元.我们确认动向指标(DMI)释放卖出讯号,而汇价将持续走跌.周线若收在1.3837下方,将开启长线跌至1.20的走势.

初步支撑在1.3770,其下为今年低位1.3428/10.短线涨势料将在1.4030遭遇盘中阻力,其上为1.4130美元.

美元/日圆:看法没有改变,市场认为汇价已筑底.初步上档目标为55日均线78.25,然而其上为7月中旬低位78.45,五个月下跌趋势线切入位78.75,以及5月低点79.57,我们认为市场在此将陷入困境.

关键阻力仍为位于81.38的2007-2011年下降趋势线切入位.我们认为市场逢低仍将受到良好支撑,最近的支撑为76.29及76.25(3月及8月初低位),以及上周低位75.94.我们认为美元会守住下档,或将展开反弹.

欧元/日圆:仍将一路看向107.41的2010-2011年上升趋势.我们预计自此将出现小幅反弹,以及一些获利了结卖压.市场在111.94/85上方面临密集阻力区(上周高点兼55日均线).

关键的短中期阻力仍为在113.10的五个月下降趋势线切入位.汇价在此受阻,仍存在上攻未果的风险;欧元若低于107.41,则将下看2010年低位105.44日圆.(完)

--编译 龚芳;审校 白云

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