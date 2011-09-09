〔金属期市〕期铜价格受中国数据带动小跌,但经济前景不确定性犹存

(亲爱的客户:由于英文新闻整合基本金属期货例行报导,目前每日发送的中文报导〔伦敦金属〕LME基本金属期货,以及〔中国期市〕沪铜沪铝例行报导的标头,将统一调整为〔金属期市〕,直接提取码亦统一为[MET/LCN])

路透新加坡9月9日电---期铜价格周五小幅下滑,先前公布的数据显示,中国通胀一如预期小幅降温,但对于全球经济前景的不确定性,可能让铜价呈现区间波动.

中国8月消费者物价指数(CPI)同比涨幅6.2%,较上月创下的三年高点回落,且符合预期,支持中国暂停10个月来政策紧缩进程.[ID:nCN1955507]

0701GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌0.4%至每吨9,074.75美元,近持平于一周前水准.

上海主力期铜SCFcv1收低0.2%至每吨67,620元人民币,周线下跌0.3%,先前为连续两周上扬.