〔德国数据〕8月CPI年增率上修至年内高点,未支持欧洲将降息的预期

路透柏林9月9日电---官方数据显示,德国8月消费者物价指数(CPI)终值上修为较上年同期成长2.4%,增幅和7月相同且为年内高点,数据并不支持欧洲央行降息的看法.

德国联邦统计局周五公布的数据亦显示,CPI上修为与上月持平.较上月和较上年同期数据均较初值上修0.1个百分点.

"数据不会改变欧洲央行的政策,"荷兰国际集团(ING)的Carsten Brzeski说."只要没有通缩风险,他们就不会降息,而这就是这数据所呈现的,显然有违热衷降息者的意思."

欧洲央行周四暗示,已停止五个月前展开的升息周期,称欧元区通胀风险不再偏向上扬,且经济顶多只呈现缓慢增长.

但德国物价上扬,意味着通胀压力犹存,尽管预期需求随全球经济放缓,会带动德国经济下滑.(完)