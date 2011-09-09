《外汇动态》欧元可能进一步下滑,下档期权障碍是关键

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
0734GMT---欧元/美元EUR=交易商普遍预期欧元进一步下滑,且持续增加欧元空头部位.
上档挂有大量欧元卖单,从1.3930美元开始,到1.3970-75美元规模更大,且到200日移动均线1.4026美元前更一路增加.
在下档方面,期权障碍是关键,据称在1.3850美元处有欧元买单,但据称该期权障碍是最近才设立,防御力有限.因此,1.3840美元下方的停止单可能会更具吸引力.
监于1.3800美元下方还有更大规模的停止单,因此该处的期权障碍的可能更具意义.下滑走势中料有来自亚洲央行的买盘.而1.3500美元是走势逆转的目标位.
建议做空欧元,停止单挂在1.4030上方.(完)
--编译 王冠中;审校 隋芬
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