《外汇动态》欧元可能进一步下滑,下档期权障碍是关键

0734GMT---欧元/美元EUR=交易商普遍预期欧元进一步下滑,且持续增加欧元空头部位.

上档挂有大量欧元卖单,从1.3930美元开始,到1.3970-75美元规模更大,且到200日移动均线1.4026美元前更一路增加.

在下档方面,期权障碍是关键,据称在1.3850美元处有欧元买单,但据称该期权障碍是最近才设立,防御力有限.因此,1.3840美元下方的停止单可能会更具吸引力.

监于1.3800美元下方还有更大规模的停止单,因此该处的期权障碍的可能更具意义.下滑走势中料有来自亚洲央行的买盘.而1.3500美元是走势逆转的目标位.

建议做空欧元,停止单挂在1.4030上方.(完)

--编译 王冠中;审校 隋芬

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 港元..[HK/CN]