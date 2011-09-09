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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 17:18 BJT

〔路透基点〕龙江环保集团将举行实地参访,冀望募资10亿元人民币

路透香港9月8日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,龙江环保集团股份有限公司将在中秋节後举行实地参访,以期取得10亿元人民币10年期贷款.

中信银行为委托主办行.一名消息人士表示,中国进出口银行及广东发展银行均受到邀请.

该消息人士表示,受邀银行将参观位于公司总部黑龙江省哈尔滨的废水处理厂.

贷款资金将用来为旗下逾10座废水处理厂采购及更新设备.

这项交易订于10月初结案.(完)

--编译 龚芳;审校 王洋

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