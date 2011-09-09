〔路透基点〕龙江环保集团将举行实地参访,冀望募资10亿元人民币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港9月8日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,龙江环保集团股份有限公司将在中秋节後举行实地参访,以期取得10亿元人民币10年期贷款.
中信银行为委托主办行.一名消息人士表示,中国进出口银行及广东发展银行均受到邀请.
该消息人士表示,受邀银行将参观位于公司总部黑龙江省哈尔滨的废水处理厂.
贷款资金将用来为旗下逾10座废水处理厂采购及更新设备.
这项交易订于10月初结案.(完)
--编译 龚芳;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。