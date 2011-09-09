《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行馀额净减830.5亿台币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北9月9日电---台湾央行本周定期存单发行馀额净减830.5亿台币,央行存单未到期馀额为6兆6,096.1亿台币.上周存单发行量净增683亿.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
9月5日(一) 1,546.00 1,432.00 -114.00
9月6日(二) 141.50 596.50 +455.00
9月7日(三) 4,852.50 4,106.00 -746.50
9月8日(四) 914.00 780.00 -134.00
9月9日(五) 2,897.50 2,606.50 -291.00
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总计 10,351.50 9,521.00 -830.50
中长天期存单发行量
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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
9月5日(一) 269.00 141.00
9月6日(二) 95.00 5.50
9月7日(三) 730.00 118.50
9月8日(四) 178.00 49.00
9月9日(五) 378.50 106.00
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总计 1,650.50 420.00 (完)
--记者 张雅菁; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。