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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 17:01 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行馀额净减830.5亿台币

路透台北9月9日电---台湾央行本周定期存单发行馀额净减830.5亿台币,央行存单未到期馀额为6兆6,096.1亿台币.上周存单发行量净增683亿.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

9月5日(一) 1,546.00 1,432.00 -114.00

9月6日(二) 141.50 596.50 +455.00

9月7日(三) 4,852.50 4,106.00 -746.50

9月8日(四) 914.00 780.00 -134.00

9月9日(五) 2,897.50 2,606.50 -291.00

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总计 10,351.50 9,521.00 -830.50

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

9月5日(一) 269.00 141.00

9月6日(二) 95.00 5.50

9月7日(三) 730.00 118.50

9月8日(四) 178.00 49.00

9月9日(五) 378.50 106.00

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总计 1,650.50 420.00 (完)

--记者 张雅菁; 审校 张喜良

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