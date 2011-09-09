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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 17:01 BJT

〔台湾债市〕100/9期10年公债中,证券业买超3.0亿台币

路透台北9月9日电---台湾柜台买卖中心周五公布,债券等殖成交系统中,10年期公债100/9A00109=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 17.50 20.00 -2.50

票券业 2.00 2.50 -0.50

证券业 17.00 14.00 +3.00 (完)

--记者 董永年; 审校 乔艳红

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