〔台湾个股〕急单推助台积电第三季营收将优于财测,但不会延至第四季(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(更新公司说法)
路透台北9月9日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)周五表示,在客户短期急单的影响下,第三季营收预期将超越先前公布的展望.
不过,该公司司财务长暨发言人何丽梅在声明亦表示,"由于全球经济状况的不确定性增加,本公司并不预期此短期急单的状况会延续至第四季."
台积电7月底时表示,展望第三季,预估合并营收将约在1,020-1,040亿台币间,较第二季衰退5.9-7.7%.不够若扣除合并营收不再列入创意电子(3443.TW)的因素,衰退幅度则料在4.9-6.7%.[ID:nCT0470735]
台积电今日公布8月营收为370.4亿台币,为去年10月以来单月最高;较上年同期的364.98亿微增1.5%,较上月则转为成长6.1%.
该股今日收升0.87%,报69.3台币;大盘加权股价指数.TWII则涨0.82%.
台积电最近三个月营收(非合并)表现如下:
营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)
2011年8月 370.4 +6.1 +1.5
2011年7月 349.2 -2.1 -3.4
2011年6月 356.5 -0.8 +1.5 (完)
参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(www.tsmc.com/)
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--记者 张雅菁; 审校 乔艳红
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