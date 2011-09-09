〔新债招标〕台湾日月光点心债创台资企业在港发行金额与年期纪录(更新版)

(新增相关人士说法与细节)

* 日月光子公司三、五年期点心债以3.125%、4.25%定价

* 创台资企业在港发行人民币债券最高金额与最长年期纪录

路透台北9月9日电---全球最大晶片封装厂商--台湾日月光(2311.TW)子公司在香港发行的点心债周五完成定价,并创下台资企业在港发行人民币债券最高金额与最长年期两项纪录.

一名接近该宗标售案的人士指出,日月光子公司标售的三年与五年期点心债,分别以3.125%、4.25%定价,金额各为1.5亿与5亿人民币,达成原计画最多发行6.5亿人民币的目标.

该名人士表示,先前台资企业在香港发行的人民币债券以两年及三年期为主,日月光集团能够顺利发行五年期债券,代表客户肯定日月光的经营绩效及展望.

至于定价利率,消息人士认为,以同为科技产业的阳光能源(0757.HK)>(9157.TW)上月24日发行三年期债券以4.75%定价来看,日月光集团本次的定价利率合理,无论对发行者与投资人都相当公平.

经济日报今日引述日月光财务长董宏思的说法称,这次发行债券的主要目的,是日月光在中国扩大营运布局,有人民币资金的需求,发债所得将用来充实营运资金.

据汤森路透旗下IFR报导,本期债券将由日月光半导体提供担保.花旗集团(C.N)担任唯一主办行和账簿管理人,大华证券(香港)为协办行.[ID:nCT0396790](完)