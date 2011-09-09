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亚洲 | 2011年 9月 9日 星期五 18:26 BJT

〔亚洲橡胶〕9月9日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透9月9日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

9月 357.3 96 -- --

10月 359.8 61 -- --

11月 361.5 92 -- --

12月 364.1 146 363.6 4

1月 366.3 510 366.5 33

2月 368.6 2363 368.0 383

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 蔡美珍;审校 张涛

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