《加拿大经济焦点》诸多数据表现欠佳,粉碎经济迅速回升的期望

* 就业市场于8月丧失动能

* 8月房屋开工意外下滑

* 第二季劳动生产率创下五年来最大跌幅

* 加元走软,投资人加码押注降息

* 数据暗示第三季国内生产总值(GDP)成长乏力

记者 Louise Egan 编译 张明钧

路透渥太华9月9日电---在历经黯淡的第二季之後,加拿大8月就业及房屋开工数据疲软,粉碎了经济强劲回升的期望,同时也突显出其易于受到风雨飘摇的美国经济及欧洲债务危机扩大等因素的影响.

自本波衰退以来,加拿大的就业市场表现一直优于美国,但如今看来两地相似程度令人惊讶,已经连续第二个月呈现停滞.

加拿大统计局周五公布,该国8月就业人口减少5,500人,几乎把7月的7,100人增幅消蚀殆尽,失业率则是从7.2%升至7.3%.数据公布後,加元跌至一个月低点.

"在近几个月表现极为强劲的情形下,这样的数据乍看之下令人感到意外,但若考量今年上半年所累积的问题在夏季月份达到高峰,则这样的数据也不足为奇."Scotiabank首席分析师Aron Gampel表示.

"我会把它视为对北美地区及世界各地成长放缓的适应过程的一部分,同时这也突显出就业市场的不确定性升高."

加国经济过去一年新增就业人口达22.3万人,而截至第二季为止,该国全职工作数量已回到衰退前水准,失业率则是较其最大贸易夥伴美国低两个百分点.

不过加国的最新就业数据与美国惨淡的就业报告相呼应;美国最新就业报告促使总统奥巴马在周四提出规模达4,470亿美元的促进就业方案,力图重振有气无力的经济.

欲浏览加拿大就业数据图表,请点选以下网址:(r.reuters.com/ges63s)

**房市成为一大拖累**

加拿大房市先前相当火热,在推动经济走出衰退上扮演了重要角色,但在8月下滑的程度大于预期,同时也暗示第三季成长平淡.

加拿大房贷及住宅公司(CMHC)公布,8月经季节调整房屋开工年率降至18.47万户,7月修正後为20.45万户.

"对于房屋开工而言,这仍是一个相当强劲的水准,但由于第二季GDP有很大程度是受到新屋建设的支撑,因此房屋开工下滑可能是经济成长将受到拖累的一个讯号."CIBC World Markets首席分析师Avery Shenfeld表示.

另外一份报告则让人更为详细地了解第二季经济按环比年率计算萎缩0.4%的成因.劳动生产率在第二季锐挫0.9%,创下五年来最大降幅,因日本海啸及加国当地森林大火迫使企业减产,在此同时劳工工时拉长,劳工成本升高.

总体而言,上述经济数据令加国金融市场受到冲击.

在数据公布後,加元兑美元进一步下跌,触及0.9974加元或1.0026美元的一个月低点,而先前加元已经因为美国国会可能阻碍总统奥巴马刺激经济计划的疑虑而呈现弱势格局.

这些数据让加拿大央行有更多不升息的理由.加国央行周三维持指标利率于1%不变,同时修改会後声明词令,不再像7月声明一样暗示于近期升息的企图.

在加国央行公布决议过後马上进行的路透调查显示,分析师多预期加国央行下一步将会是升息,但要等到2012年中至年底才会出手.

但反映市场对于政策利率预期的隔夜利率交换(overnight index swap, OIS)显示,目前市场预期将会降息.

在就业数据公布後,交换市场显示投资人增加今年稍晚及2012年初降息的押注.BOCWATCH

"预期加拿大央行将会转向,且有可能降息,而非继续升息,不过我认为在此特别的时点,其尚未将降息纳入考量."Gampel表示.(完)