〔欧洲政经〕德国政府内高层打破禁忌公然谈论希腊违约的可能

路透柏林9月11日电---德国总理梅克尔中间偏右联合政府内的高层政治人士已开始公然谈论希腊违约,反映出德国对债务危机的疑虑日渐升高并施压希腊.

"为了稳定欧元,不能再有任何禁忌了."经济部长暨副总理罗斯勒告诉德国世界报.他也是联合政府夥伴自由民主党(FDP)的领导人.

"如有必要,若有必须的工具,那包括希腊进入有序的破产,"他说.

罗斯勒表示,应对无法解决大型赤字的国家实施制裁,包括收回欧盟投票权.

自由民主党秘书长Christian Lindner更进一步对Berliner Morgenpost报指出,该党不排除希腊退出欧元区的可能性.

即便是梅克尔所属的保守基督教民主党(CDU)内高层,也对违约预留伏笔.

"依事态发展来看,不再能排除希腊可能重组债务了."基民党预算专家Norbert Barthle被问到违约或退出欧元区时告诉路透.