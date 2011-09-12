〔美国经济〕前FED主席格林斯潘认为量化宽松成效无多

路透墨西哥城9月9日电---美国联邦储备理事会(FED)前主席格林斯潘(Alan Greenspan)周五表示,他认为FED所推出的量化宽松计画成效无多,且他不认为对债市进行新一波的干预会有帮助.

"很难找到第一轮及第二轮量化宽松所带来的明显成果."格林斯潘在墨西哥城的一个公共论坛结束後向记者表示,他所指的是FED买进债务资产以试图降低借款成本的举措.

FED在大约三年前将指标利率降至接近零的水准,藉以拉抬经济走出严重衰退,而FED也承诺维持低利率至2013年中.FED同时买进2.3万亿(兆)美元的长期有价证券以加速经济扩张和促使银行放贷.

但格林斯潘指出,银行业者仍不愿放款,并称"在见到银行将手中的超额储备再次贷出之前,货币基础将不会大幅扩张."

进一步宽松政策的选项之一,应该是调降银行存放在FED超额储备的利率.

FED也可以将其2.8万亿美元资产负债表转向持有更多较长期有价证券.这一举挫的意义在于压低长期利率,从而有可能刺激抵押贷款再融资等与中长期利率有关的金融活动.

但格林斯潘指出,他不认为所谓的卖短债买长债(twist operation)的操作有其价值.

"结果有好有坏."格林斯潘在论及上一次推行类似计画的成效时表示."对我而言,尚不清楚这次能否发挥作用."(完)