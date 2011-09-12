〔美国经济〕前FED主席格林斯潘认为量化宽松成效无多

美国个股：摩根大通取得中国公司债承销执照
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
路透墨西哥城9月9日电---美国联邦储备理事会(FED)前主席格林斯潘(Alan Greenspan)周五表示,他认为FED所推出的量化宽松计画成效无多,且他不认为对债市进行新一波的干预会有帮助.
"很难找到第一轮及第二轮量化宽松所带来的明显成果."格林斯潘在墨西哥城的一个公共论坛结束後向记者表示,他所指的是FED买进债务资产以试图降低借款成本的举措.
FED在大约三年前将指标利率降至接近零的水准,藉以拉抬经济走出严重衰退,而FED也承诺维持低利率至2013年中.FED同时买进2.3万亿(兆)美元的长期有价证券以加速经济扩张和促使银行放贷.
但格林斯潘指出,银行业者仍不愿放款,并称"在见到银行将手中的超额储备再次贷出之前,货币基础将不会大幅扩张."
进一步宽松政策的选项之一,应该是调降银行存放在FED超额储备的利率.
FED也可以将其2.8万亿美元资产负债表转向持有更多较长期有价证券.这一举挫的意义在于压低长期利率,从而有可能刺激抵押贷款再融资等与中长期利率有关的金融活动.
但格林斯潘指出,他不认为所谓的卖短债买长债(twist operation)的操作有其价值.
"结果有好有坏."格林斯潘在论及上一次推行类似计画的成效时表示."对我而言,尚不清楚这次能否发挥作用."(完)
--编译 张明钧;审校 张涛
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 14,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/7 14 2.40% 100 2017/2/7 28 2.55% 1,100 2017/2/8
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