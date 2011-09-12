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亚洲 | 2011年 9月 12日 星期一 08:43 BJT

〔全球金市〕金价在创6月来最差一周表现後续跌,但或有低接买盘进驻

路透新加坡9月12日电---金价周一在亚洲市场续跌,但在上周创下6月以来表现最差的一周後,可望吸引低接买盘.围绕欧洲解决债务危机能力的疑虑升高,使美元兑欧元上涨,令上周五金价下跌.

0018GMT,现货金XAU=下跌4.21美元,报每盎司1,852.95美元,远低于上周所及约1,920美元的纪录高位.

美国期金GCcv1跌3.3美元,报1,856.2美元.

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