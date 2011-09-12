〔欧洲金融〕穆迪即将公布对法国银行业的评级决定,有可能降评--消息

美国个股：摩根大通取得中国公司债承销执照
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
路透巴黎9月10日电---熟悉内情的消息人士周六表示,法国主要银行业者正为穆迪可能调降其评等做准备.银行业者正向投资者确保其正安度融资市场紧张状况,而穆迪此举将使其努力更趋复杂.
数名消息人士周六指出,法国巴黎银行(BNPP.PA)、兴业银行(SOGN.PA)和农业信贷银行(CAGR.PA)正静待穆迪"即将发布"的决定.穆迪6月15日将这些银行置入可能降评的观察名单.
当时穆迪表示这麽做是因为法国银行业者对希腊的曝险较高.外部评论人士称,由于借贷成本在主权债务动荡之际升高,降评时机已经成熟.
"即将发布决定."巴黎一消息人士称,"可能会遭到降评,但尚不确定."
根据国际清算银行,法国银行业者的整体希腊曝险程度在同业中最高,其中两家业者还在希腊拥有当地银行.做为新救援方案的一部分,它们已开始对其希腊主权债务部位进行减计,但部分人士称减计幅度还不够.
上述三家法国的银行以及穆迪都拒绝对报导置评.穆迪6月表示考虑将法国巴黎银行及农业信贷银行的评等调降一个级距,而兴业银行则因过去获得的国家援助程度,可能下调两个级距.(完)
--编译 张若琪;审校 程琳
路透香港2月6日 - 摩根大通 周一表示，该公司已经获得批准，并取得承办中国银行间债券市场公司债承销执照，是首家美系银行取得这项执照。
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