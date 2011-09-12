主要国家经济指标预测--9月13日****

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，受供应担忧支撑
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
路透9月13日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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9月13日(二)
0130 澳洲NAB企业状况指数 8月 -- 负1
企业信心指数 -- 正2
0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月终值 +0.3% -0.5%
(较上年同期) +2.2% +2.1%
0645 法国经常帐(亿欧元) 7月 -- 赤字34
0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.6% 持平
(较上年同期) +4.5% +4.4%
零售销售物价指数(RPI)(较前月) +0.5% -0.2%
(较上年同期) +5.1% +5.0%
扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.5% -0.3%
(较上年同期) +5.2% +5.0%
0830 英国贸易收支(亿英镑) 7月 逆差85 逆差88.7
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差54.5 逆差57.2
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月10日当周 -- -0.7%
1230 美国进口物价 8月 -0.8% +0.3%
出口物价 持平 -0.4%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月10日当周 -- +4.9%
1400 美国IBD消费者信心指数 9月 -- 35.8
1800 美国联邦预算(亿美元) 8月 赤字1,320 赤字1,294
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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9月11日(日)
2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 8月 -0.2% -0.2%
(较上年同期) +2.6% +2.7%
2350 日本企业调查指数 第三季 正10.3 --
9月12日(一)
0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 7月 顺差18.26 --
0800 意大利经季节调整工业生产(较前月) 7月 -0.7% +0.2%
工业生产(较上年同期) -1.6% +0.6%
2245 新西兰食品价格指数 8月 -1.3% --
2245 新西兰制造业销售 第二季 -0.7% --
2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 8月 负23 -- (完)
--整理 张若琪/梁睿雪;审校 戴素萍
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
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