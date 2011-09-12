版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 13日 星期二 07:31 BJT

****主要国家经济指标预测--9月13日****

路透9月13日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------------------------------------------------

9月13日(二)

0130 澳洲NAB企业状况指数 8月 -- 负1

企业信心指数 -- 正2

0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月终值 +0.3% -0.5%

(较上年同期) +2.2% +2.1%

0645 法国经常帐(亿欧元) 7月 -- 赤字34

0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.6% 持平

(较上年同期) +4.5% +4.4%

零售销售物价指数(RPI)(较前月) +0.5% -0.2%

(较上年同期) +5.1% +5.0%

扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.5% -0.3%

(较上年同期) +5.2% +5.0%

0830 英国贸易收支(亿英镑) 7月 逆差85 逆差88.7

对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差54.5 逆差57.2

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月10日当周 -- -0.7%

1230 美国进口物价 8月 -0.8% +0.3%

出口物价 持平 -0.4%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月10日当周 -- +4.9%

1400 美国IBD消费者信心指数 9月 -- 35.8

1800 美国联邦预算(亿美元) 8月 赤字1,320 赤字1,294

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

-----------------------------------------------------------------------------

9月11日(日)

2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 8月 -0.2% -0.2%

(较上年同期) +2.6% +2.7%

2350 日本企业调查指数 第三季 正10.3 --

9月12日(一)

0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 7月 顺差18.26 --

0800 意大利经季节调整工业生产(较前月) 7月 -0.7% +0.2%

工业生产(较上年同期) -1.6% +0.6%

2245 新西兰食品价格指数 8月 -1.3% --

2245 新西兰制造业销售 第二季 -0.7% --

2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 8月 负23 -- (完)

--整理 张若琪/梁睿雪;审校 戴素萍

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐