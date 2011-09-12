版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 12日 星期一 14:12 BJT

〔标题新闻〕泰国最大煤矿商Banpu出4.43亿美元收购业务集中在蒙古的澳洲煤探勘商Hunnu Coal

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E7KC0FH]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐