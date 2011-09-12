〔日本股市〕日经指数收于两年半新低,受欧洲债务忧虑影响(更新版)

(新增细节)

* 对于希腊可能违约的担忧加剧

* 投资人希望日本央行买进上市交易基金(ETF)

* 铃木汽车股价挫跌2.8%,该公司稍早寻求结束与大众汽车的结盟关系

路透东京9月12日电---日本股市日经指数周一跌逾2%,至两年半最低收位,欧洲债务问题令人担忧,美股跌幅料加剧.

德国执政联盟资深人士开始公开讨论希腊违约的可能性,引发投资人的担忧,而欧洲央行一名委员上周意外辞职,已让投资人感到不安.

"欧洲成为关注焦点,但美国经济的忧虑仍未消除,在其他国家和地区经济趋稳前,我们会持续见到投资人将资金撤出股市,而且不会再进行投资,"SMBC Friend证券投资情报部策略师中西文行说.