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亚洲 | 2011年 9月 12日 星期一 15:27 BJT

《外汇动态》澳元跌至1.03美元下方,或为逢低承接好时机

0707GMT---澳洲7月贸易顺差稳健.[ID:nCN1958745]

中国8月银行放款加速增长,显示中国国内经济延续增长局面.[ID:nCN1958065]中国8月大宗商品进口持续畅旺.

部分交易商可能会认为澳元/美元AUD=D4在先前卖压後,具投资价值.澳元/美元先前跌势清空了众多旧有的多头部位,让澳元来到1.03美元下方的一个月低点.(完)

--编译 王冠中;审校 李爽

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