《外汇动态》澳元跌至1.03美元下方,或为逢低承接好时机

中国8月银行放款加速增长,显示中国国内经济延续增长局面.[ID:nCN1958065]中国8月大宗商品进口持续畅旺.

部分交易商可能会认为澳元/美元AUD=D4在先前卖压後,具投资价值.澳元/美元先前跌势清空了众多旧有的多头部位,让澳元来到1.03美元下方的一个月低点.(完)