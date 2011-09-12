澳新经济指标预测--9月13日-9月20日****

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，受供应担忧支撑
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
路透9月13日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------9月12日当周-----------------------------
9月13-19日
1300 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月) 8月 -- -0.6%
(较去年同期) -- -0.5%
9月13日(二)
0130 澳洲NAB企业状况指数 8月 -- 负1
企业信心指数 -- 正2
9月14日(三)
0030 澳洲消费者信心指数 9月 -- -3.5%
0130 澳洲房屋开工 第二季 -2.2% +3.1%
2100 新西兰央行利率决定 2.5% 2.5%
9月15日(四)
无重要经济数据公布.
9月16日(五)
无重要经济数据公布.
------------------------------------9月19日当周------------------------------
9月19日(一)
无重要经济数据公布.
9月20日(二)
0130 澳洲央行会议记录 9月 -- --
2245 新西兰经济账(亿新西兰元) 第二季 -- 赤字1
2245 新西兰经济账(亿新西兰元) 截至第二季的年度 -- 赤字83
(完)
--编译 张明钧;审校 张涛
“市场人气还受到了制造业数据弱于预期的影响。尽管有些意外，但我们并不认为这会是持续抛售趋势的开始，投资者仍相对看涨该领域。”
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