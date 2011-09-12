《美债周二展望》欧洲危机恶化料有利于10年期公债标售

* 避险买盘料提振美国210亿美元10年期公债标售

* 对美联储买盘的押注料拉抬标售时的需求

* 10年期公债收益率偏低可能让部分投资人在场边观望

* 10年期公债在隔夜附买回市场出现负利率

路透纽约9月12日电---欧洲债务危机恶化应会带动周二美国10年期公债标售需求,这是本周总计660亿美元公债标售的一部分.

多位分析师及投资人周一表示,对于美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能扩大买进长天期美债以带动经济的预期,可望提振210亿美元10年期公债的需求.

"欧洲事态最新进展料对美债构成支撑."纽约Samson Capital Advisors投资委员会主席Jonathan Lewis表示,该公司掌管超过70亿美元资产.

对于希腊违约的不安情绪日益升高,导致持有大量曝险的法国银行业受到重创,同时也打击欧元EUR=.法国兴业(SOGN.PA)、法国巴黎银行(BNPP.PA)及法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)股价跌幅均超过10%,因预期这些业者握有庞大的希腊债券曝险,恐遭债信评等机构穆迪降评.

上述法国银行业者的规模不但在国内领先群伦,在欧元区也名列前茅,若这些业者出现问题,则其效应可能会波及整个欧洲,甚至影响大西洋彼岸.

"只要这些消息持续冲击市场,美国公债将会持续获得扎实的买盘."宾州SEI Investments Co资深投资经理Sean Simko表示,该公司管理着1,790亿美元资产.

不过10年期美国公债收益率(殖利率)目前低于2%,盘旋在60年来最低水准,因此寻求较高收益的基金经理人可能会在场边观望.

"债市有些疲态."纽约Wunderlich Securities美债交易员Andrew Schulman论及近期市场涨势时表示.

周一320亿美元三年期公债US3YT=RR标售不愠不火,显示在收益率处于极低水准之际,投资人抢进心态降温.

最新标售数据显示,外国央行及大型投资基金对三年期新债标售的买盘较上月下滑.

多位分析师指出,有监于欧洲债务情势恶化,投资人将把收益率偏低问题摆在一旁,而侧重其相对安全性.

在规模达1.6万亿(兆)美元的附买回市场上,对于10年期美债的需求相当殷切.

周二的10年期公债标售应能够纾解附买回市场供给吃紧问题,但10年期公债的附买回利率可能持续为负值.

美联储可能在9月20-21日的政策会议中决定提高扩大买进中长天期美国公债,部分交易商因而持续对此押注.

"可能会见到暂时趋缓,但料将持续见到需求."SEI的Simko表示.

在发行前市场(when-issued)上,交易商预期2021年8月到期的10年期公债US10YTWI=TWEB的得标收益率水准将落在1.930%,较公开市场上的价格US10YT=TWEB高出0.5个基点.(完)

--编译 张明钧;审校 李爽

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