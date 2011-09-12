《美债周二展望》欧洲危机恶化料有利于10年期公债标售

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
* 避险买盘料提振美国210亿美元10年期公债标售
* 对美联储买盘的押注料拉抬标售时的需求
* 10年期公债收益率偏低可能让部分投资人在场边观望
* 10年期公债在隔夜附买回市场出现负利率
路透纽约9月12日电---欧洲债务危机恶化应会带动周二美国10年期公债标售需求,这是本周总计660亿美元公债标售的一部分.
多位分析师及投资人周一表示,对于美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能扩大买进长天期美债以带动经济的预期,可望提振210亿美元10年期公债的需求.
"欧洲事态最新进展料对美债构成支撑."纽约Samson Capital Advisors投资委员会主席Jonathan Lewis表示,该公司掌管超过70亿美元资产.
对于希腊违约的不安情绪日益升高,导致持有大量曝险的法国银行业受到重创,同时也打击欧元EUR=.法国兴业(SOGN.PA)、法国巴黎银行(BNPP.PA)及法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)股价跌幅均超过10%,因预期这些业者握有庞大的希腊债券曝险,恐遭债信评等机构穆迪降评.
上述法国银行业者的规模不但在国内领先群伦,在欧元区也名列前茅,若这些业者出现问题,则其效应可能会波及整个欧洲,甚至影响大西洋彼岸.
"只要这些消息持续冲击市场,美国公债将会持续获得扎实的买盘."宾州SEI Investments Co资深投资经理Sean Simko表示,该公司管理着1,790亿美元资产.
不过10年期美国公债收益率(殖利率)目前低于2%,盘旋在60年来最低水准,因此寻求较高收益的基金经理人可能会在场边观望.
"债市有些疲态."纽约Wunderlich Securities美债交易员Andrew Schulman论及近期市场涨势时表示.
周一320亿美元三年期公债US3YT=RR标售不愠不火,显示在收益率处于极低水准之际,投资人抢进心态降温.
最新标售数据显示,外国央行及大型投资基金对三年期新债标售的买盘较上月下滑.
多位分析师指出,有监于欧洲债务情势恶化,投资人将把收益率偏低问题摆在一旁,而侧重其相对安全性.
在规模达1.6万亿(兆)美元的附买回市场上,对于10年期美债的需求相当殷切.
周二的10年期公债标售应能够纾解附买回市场供给吃紧问题,但10年期公债的附买回利率可能持续为负值.
美联储可能在9月20-21日的政策会议中决定提高扩大买进中长天期美国公债,部分交易商因而持续对此押注.
"可能会见到暂时趋缓,但料将持续见到需求."SEI的Simko表示.
在发行前市场(when-issued)上,交易商预期2021年8月到期的10年期公债US10YTWI=TWEB的得标收益率水准将落在1.930%,较公开市场上的价格US10YT=TWEB高出0.5个基点.(完)
--编译 张明钧;审校 李爽
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路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9
* 五年债106/2殖利率连续第二日收高 * 交投清淡观望10年新债发行前交易 * 106/2殖利率明日区间料在0.83-0.87% 路透台北2月6日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一连续第二日收高 。交易员表示，由于上日公布美国非农就业数据优于预期，及终端买盘尚未现踪，带动台债 气氛较显偏空，担忧明日10年新债106/4期发行前交易殖利率恐小幅开高，令观望气氛浓厚 。 他们并指出，市场预料106/4期新债将成为新一期的指标公债，令五年券106/2及10年券 105/11皆或多或少承受换券压力影响，加以终端买盘并未表态，增添明日106/4殖利率开高 的可能性，并关注稍晚美债表现也将左右台债后市。 〞没行情大家都不想做，养券就好了。〞一位大型银行交易员说。 另位大型券商交易员则称，虽然上日105/11殖利率收高至1.24%引发市场预期明日106/4 发行前交易开高的疑虑，但若该券开高于预期区间上缘1.25%将吸引买盘进场，反之开在区 间下缘则将有空方进场，推估主交投将在预期区间内盘旋。