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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 07:58 BJT

《美国FED焦点》达拉斯联储费希尔称,FED目前对于刺激经济无能为力

* 费希尔:FED做得已够多,财政当局需有所行动

* 容忍高通胀将引发"严重不良反应"

* FED下周将召开会议;费希尔预期可能出现更多异议

路透达拉斯9月12日电---美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周一表示,美国经济复苏饱受国内外问题的困扰,联邦储备理事会(FED,美联储)目前对此无能为力,并称他认为政治人士对于解决财政问题义不容辞.

费希尔并未直接表示反对进一步放宽货币政策,但强调仍怀疑这样的行动是否能奏效.

美联储上月承诺至少到2013年都将维持超低利率,当时费希尔并不认同这样的决议.他周一的评论与此相呼应.其持此立场并非因为担心引燃通胀,而是认为那不会带来什麽好处.

"如果我相信进一步放宽政策或对收益率曲线进行某种调整,就能够取得成效,激起可持续的需求,我就会支持那麽做."费希尔周一对全美商业经济协会表示."但就我来看,采取这类行动的门槛仍然很高,除非财政当局和我们一样尽了它们应尽的职责.若是那样,或许根本就无需进一步放宽政策了."

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