〔企业并购〕Broadcom将以37亿美元收购NetLogic,扩充产品线

* Broadcom将支付每股50美元,溢价57%

* 称这笔交易将使该公司可以接触到的网通设备市场倍增

* 称这笔交易的用意在于取得新技术,而非新客户

* NetLogic股价暴涨逾50%,Broadcom则下跌

记者 Sinead Carew 编译 张明钧

路透纽约9月12日电---晶片(芯片)制造商BroadcomBRCM.O计画以约37亿美元收购NetLogic MicrosystemsNETL.O,藉以扩大其在无线网络设备晶片的产品线,以抢食逐渐扩大的行动资讯服务的商机.

NetLogic在Nasdaq市场周五收盘价报31.91美元,收购价每股50美元的溢价幅度高达57%,这带动NetLogic股价周一暴涨逾50%,收报48.12美元.但Broadcom股价则收低1.14%至33.06美元,盘中跌幅一度达2.5%,因部分投资人对于溢价水准提出质疑.

Broadcom执行长Scott McGregor为此收购价提出辩驳,称NetLogic将为公司加速带来利润及营收,同时Broadcom产品线增加将使其可以接触到的网路设备市场的规模倍增,在2015年将到达约120亿美元的水准.

"收购优质资产的花费会多一些."McGregor表示."该公司成长表现不俗,将会带动我们的营收加速成长,同时扩大我们的商机."

一些网路设备制造商同时采用Broadcom与NetLogic的产品,不过两者贩售的晶片类型不同.Broadcom的晶片用于协助引导各网络间的数据流,而NetLogic的晶片则用于检查网络中的资料类型,藉以提升处理效率.

"这起并购案不会为公司带来新客户,但将让我们对现有客户带来新的价值."McGregor表示.

他指出,Broadcom将持续在网路通讯晶片市场寻求更多并购机会.

Williams Financial分析师Cody Acree表示,若Broadcom想要自行开发NetLogic的技术,则代价相当高昂.

"溢价水准相当高,但有其必要性.NetLogic具有庞大潜力."Acree表示."他们发展出一些独到的产品,Broadcom难以复制."

NetLogic竞争对手Cavium(CAVM.O)股价周一上涨7.09%至33.10美元,因部分投资人预期Cavium也将引起并购兴致.不过Acree表示NetLogic若更形强大,将使得Cavium面临更艰困的竞争.

两家公司表示,这桩交易已经获得双方董事会的批准,预料将在2012上半年结案.

Broadcom预期这起交易将让2012年经调整後的每股获利增加0.10美元.该公司维持第三季营收19-20亿美元的预估不变,而产品毛利率则是持平至小幅上升.

Broadcom指出,预期第三季末手中将持有约42亿美元现金,高于第二季末的38亿美元.

在最新季度财报当中,NetLogic公布营收成长14.4%至9,870万美元.约有42%营收是倚靠中国的网络设备销售.

NetLogic的晶片客户包括思科(CSCO.O)及阿尔卡特-朗讯(Alcatel-Lucent)ALUA.PA.该公司在5月时表示,预料惠普(HPQ.N)、爱立信(易利信,Ericsson)(ERICb.ST)及中兴通讯(000063.SZ)将于今年稍晚成为其主要客户,因这些公司扩大高速无线技术方面支出.(完)