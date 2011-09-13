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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 11:09 BJT

〔台湾汇市〕台币兑美元盘中贬逾2角,创五个半月低位

路透台北9月13日电---台币兑美元TWD=TP周二盘中贬逾2角,创下五个半月以来新低.因欧债危机重燃,市场避险情绪升高,国际美元反弹及台股大跌,令外资汇出、银行间回补美元空仓,台币开盘後跌幅便持续扩大.

台币兑美元盘中曾触及29.422元,前次盘中低点出现在4月1日,报29.464元.

本地时间上午11:04时,台币兑美元大跌1.9角至29.411.台股.TWII最新下挫2.16%,报7,446.17点.(完)

--记者 李盈茜; 审校 乔艳红

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