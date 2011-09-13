《热点透视》Facebook应该把IPO选项暂搁一旁,考虑反向并购雅虎

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Rob Cox 编译 张明钧

路透纽约9月12日电---在雅虎(YHOO.O)把执行长请下台後,什麽事情都有可能发生在这家营运内容包罗万象的网路巨头身上.虽然传言指出,多家私募基金、一名雅虎的创办人、甚至美国线上(America Online)AOL.N都考虑收购雅虎,但再怎麽样也不会比让雅虎家道中落的Facebook出手收购来得耸动.

当然,要举出Facebook创办人Mark Zuckerberg不该沾染雅虎的论点并不困难.社群网络正如火如荼地发展,Facebook今年上半年营收倍增至16亿美元,获利则逼近5亿美元.

此外,Facebook是一家未上市公司,手上没有并购雅虎所需的约200亿美元现金.由于Facebook才刚开始从7.5亿用户身上尝到甜头,该公司应该维持原貌的论点也不绝于耳.

但Facebook拥有让雅虎成功的诸多元素,首先就是有一个明确的作战任务.除了做为人们开启浏览器的首页之外,雅虎一直苦于无法让用户停留在该网站上,该网页的其他内容如新闻、相簿、股市、电子邮件、就业情报以及娱乐消息等页面都零散呈现,未有串联的媒介,看来就像一社群网路上独立存在的应用一样.

雅虎零散页面上获得良好整合的部分,就是相对强劲的展示广告(display advertising)平台.虽然雅虎第二季整体业绩难堪,但展示广告营收成长了5%至4.67亿美元.Facebook目前仍在培养销售这类广告的能力.若两家公司加以结合,将对广告主带来极大吸引力.

在网路搜寻方面,两家公司均面临难以打败的敌手--谷歌(GOOG.O).两家公司拥有共同的合作夥伴--微软(MSFT.O),微软拥有Facebook部分股权,其必应(Bing)搜寻引擎业务则是与雅虎合作.

然而若要进行交易则可能相当复杂.若要进行反向并购、也就是向雅虎股东发行Facebook的股票,则其规模之大实属罕见,且几乎肯定得取得雅虎董事会的同意.Facebook的市值估计为800亿美元,其在并购方面也没有经验.

但该公司有着由营运长Sheryl Sandberg所带领的管理团队,雅虎的股东料将乐于让Sandberg掌权.单就这点而言,就有充分的诱因至少研究一下这项看似荒诞的构想.(完)