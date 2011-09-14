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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 08:56 BJT

〔台湾货币市场〕9月14日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北9月14日电---台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期2,401亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

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(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期1兆4,465亿台币:

09/15 691.00亿

09/16 1,660.30亿

09/17 638.00亿

09/18 797.50亿

09/19 90.00亿

09/20 38.00亿

09/21 1,131.20亿

09/22 577.00亿

09/23 1,117.00亿

09/24 449.00亿

09/25 1,010.50亿

09/26 156.50亿

09/27 64.00亿

09/28 1,187.00亿

09/29 690.00亿

09/30 1,384.50亿

10/01 893.00亿

10/02 1,800.50亿

10/03 90.00亿

--公债付息95.3125亿台币:

09/15 93甲8期7息 18.3750亿

09/19 92甲7期8息 11.0000亿

09/21 96甲6期4息 15.4375亿

09/21 99甲8期1息 9.0000亿

09/24 97甲6期3息 17.0000亿

09/28 89甲3期12息 24.5000亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--9/30: 100/9期10年期公债发行,金额350亿台币,9月27日标售.

--月底营业税暂缴,金额估约500亿台币;其他还有菸酒税及货物税等例行性税款缴库.(完)

--记者 李盈茜; 审校 张喜良

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