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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 13:49 BJT

〔台湾股市〕收盘重挫2.88%录得一个月来最大单日跌幅,鸿海大跌

路透台北9月13日电---台湾股市周二大跌2.88%,苹果(AAPL.O)供应商鸿海精密(2317.TW)和其他科技出口股拖低大盘,归咎于欧债危机疑虑萦绕.

投资者人气谨慎,担心未来市场恐进一步下跌.

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