〔台湾央行〕共发行3,880亿台币存单,发行馀额减少49.8亿

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透台北9月13日电---台湾央行周二表示,今日共发行3,880亿台币存单.相较存单到期金额3,929.8亿,存单发行馀额减少49.8亿.
央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期2,180亿台币,利率为0.87%;91天期476亿台币,利率为0.93%;182天期224亿台币,利率为1.05%.另外,今日有364天期定期存单发行,金额1,000亿台币.
央行上日共发行2,606.5亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行馀额为6兆6,046.3亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周五当日超额准备为负41亿台币;至周一,累计超额准备为负253亿,加计前期1%的超额准备为942亿台币.(完)
--记者 李盈茜; 审校 林高丽
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透上海2月6日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *内蒙古博源 16博源SCP002 8 1月29日 9个月 6.60% 浦发银行 超短融 本息违约，兑付日因 控股集团 进出口银行 假期延至2月3