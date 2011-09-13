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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 16:50 BJT

〔台湾央行〕共发行3,880亿台币存单,发行馀额减少49.8亿

路透台北9月13日电---台湾央行周二表示,今日共发行3,880亿台币存单.相较存单到期金额3,929.8亿,存单发行馀额减少49.8亿.

央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期2,180亿台币,利率为0.87%;91天期476亿台币,利率为0.93%;182天期224亿台币,利率为1.05%.另外,今日有364天期定期存单发行,金额1,000亿台币.

央行上日共发行2,606.5亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行馀额为6兆6,046.3亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周五当日超额准备为负41亿台币;至周一,累计超额准备为负253亿,加计前期1%的超额准备为942亿台币.(完)

--记者 李盈茜; 审校 林高丽

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