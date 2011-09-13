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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 14:27 BJT

〔标题新闻〕飞利浦提高成本削减规模至8亿欧元,且有信心达成2013财年营收、EBITA和ROIC目标

EBITA: 未计利息、税项及摊销之利润率

ROIC: 资本报酬率

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWEA4049]

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