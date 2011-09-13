〔台湾债市〕100/9殖利率收低,因台股补跌及欧债问题未解

路透台北9月13日电---台湾10年新券100/9发行前交易殖利率周二收低,因台股在中秋节长假後补跌,且欧洲债务问题仍未见改善迹象.

不过由于殖利率已跌至相对低档,且有报导指出意大利向中国请求购买公债,均让交易商追价态度趋于谨慎.今日债市成交值较上周五萎缩,指标券100/9成交值仅为上日的七成五.

"利率已跌到这个位置,叫我买也买不下手,放空又怕希腊出事被轧."一外商银行交易员称.

另一寿险业交易员则指出,今年五年与10年券平均利差为33个基点,由此角度看,似乎100/9发行前交易殖利率已被追得偏低,"现在反而是实现获利的时候."

英国金融时报网站周一报导,意大利已向中国求援,希望後者"大量"购买该国公债.[ID:nCN1960547]该报导引发部分对风险资产的空头回补,但金融市场的任何舒缓都被认为是暂时性,因市场日益担忧希腊可能发生债务违约.

台湾加权股价指数.TWII周二收盘重挫2.88%,录得一个月来最大单日跌幅.苹果(AAPL.O)供应商鸿海精密(2317.TW)和其他科技出口股拖低大盘,归咎于欧债危机疑虑萦绕.[.TWCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO +1.55 0.9670 0.9400-0.9696 27.5

10 100/9 A00109=TWO -1.30 1.2780 *1.2740-1.2855 289.5

20 100/7 A00107=TWO -3.30 1.7050 *1.7010-1.7300 4.5

* 表示创该券殖利率交易以来日低

交易商表示,相较于指标券100/9发行前交易殖利率被追到接近历史低点,冷券却因流动性不佳,以及实质买盘不愿追价,与指标券的利差扩大.

外商银交易员指出,相较于五年券100/6殖利率已跌破1.0%,存续期3-5年、殖利率在1.0%以上的冷券,就有养券的价值.

另一寿险业交易员则认为,目前殖利率曲线後端趋陡,显示20与30年券较有价值,"但目前不是押大部位的时候,仍以逢弹承接,区间操作为宜."

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 1.7050

10 100/5 A00105=TWO 1.3495

5 100/6 A00106=TWO 0.9670

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)