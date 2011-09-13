〔台湾汇市〕台币兑美元因欧债危机收挫近1%,创逾两年来最大单日跌幅

路透台北9月13日电---台币兑美元TWD=TP周二收挫2.66角,创下五个半月以来低位,并录得逾两年以来最大单日跌幅.因希腊违约的疑虑升温,风险胃纳遽降,引发国际美元反弹,加上台股重挫,引发外商银的强劲买汇力道.

汇银人士指出,台币开盘跳空下跌约1角,尽管随後便见出口商的美元卖盘进场,但仍不敌外资汇出力道而一路走贬,与先前出口商卖压大于外资买兴的情况大不相同.

"因为欧元区的不确定性,市场倾向往美元避险天堂靠拢,并持续买进美元,"一位外商银行人士说.

交易员并提到,今日仅见央行零星的美元卖盘,难以对抗自外资的一波波美元买盘.

交易商表示,在欧债危机缓和全球股市止跌回稳之前,国际美元将延续反弹走势,而外资汇出压力料拖累台币走势,台币短线支撑价位先看29.5元,若贬破则再看29.7元;且因外资进出力道加重,台币上下震盪幅度也将扩大.

他们预估,台币明日主要交投区间将落在29.4-29.7元间,将追踪今晚美股及欧债情势发展.

台币兑美元上次盘中及收盘低位均报29.510元,分别出现在3月31日与3月30日.另外,台币重挫约0.90%,为自2009年4月7日收跌0.96%以来最大单日跌幅.

台湾股市加权股价指数.TWII收盘暴跌2.88%,报7,391.37点;外资及陆资今日在台股大幅卖超149.76亿台币,上交易日为买超27.50亿.[ID:nCT0397758]

东京汇市中,欧元EUR=周二持坚,此前在隔夜振荡走势中,一波空头回补提振欧元兑美元涨逾0.02美元,因市场寄望中国通过购买意大利公债予以支持.但交易商认为,几乎没有理由持续看多欧元.[FRX/CN]

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