《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦9月13日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:昨日低点1.3505美元可能带动短线拉回走势,若突破1.3700,可望升向7月低点1.3840.在跌破200日均线和200周均线,以及1.1880低点拉出的趋势线支撑1.400後,收盘水准若在1.3990-1.4020间的这三个技术支撑为下方,会让走势严重偏空.下一个支撑区间在1.3360-1.3405,其中1.3405水准为2010年低点1.1880至今年高点1.4940涨势的50%回档位.1.3050为同一走势的61.8%回档位.回升走势应会在1.3830受阻,其後阻力为1.4020.

英镑/美元:昨日跌向1.5780水准的走势带动了反弹,和7月出现的情况相同,因此该水准仍是英镑的主要支撑水准,且亦为2010年低点1.4230升至今年高点1.6745走势的38.2%回档位.只要守住该水准,应该见到反弹走势,但市场的反应对英镑之後的短线走势相当重要.若跌破该水准,将下探1.5485,及上述走势的50%回档位.英镑持续呈现超跌,若出现反弹,很可能会上探周四高点1.6085.中期而言,在1.5920附近应会有卖压.

欧元/英镑:欧元昨日创下六个月新低0.8535英镑,随後强劲弹升,但欧元上周五收在200日均线0.8690英镑下方,让欧元动能仍旧偏空,可能再测试下档.先前未能延续跌破0.8575的走势,是空方的忧虑,但欧元看来最终仍会下探0.8455水准.0.8575为从低点0.8065升至高点0.9085走势的50%回档位,0.8455则为61.8%回档位.回升走势应会在200日均线0.8700区域遭逢强劲阻力.

纽约 当日 今年来 2010年

0718GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3618 1.3672 -0.39 +1.80 1.3377

美元/日圆 JPY= 77.04 77.20 -0.21 -5.06 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 104.90 105.53 -0.60 -3.41 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.8841 0.8803 +0.43 -5.29 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5820 1.5858 -0.24 +1.42 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9936 0.9922 +0.14 -0.31 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0324 1.0352 -0.27 +1.19 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.8219 0.8245 -0.32 +5.49 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 79.510 79.920 -0.51 -4.29 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.300 63.660 -0.57 +0.08 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 121.85 122.42 -0.47 -3.80 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2551 1.2540 +0.09 -4.32 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 王冠中;审校 于春红

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