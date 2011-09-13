〔新债招标〕台湾鸿海五年无担债未标出,料无碍债市交投信心(更新版)

(新增市场人士说法)

* 鸿海取消五年期公司债定价,今年二度未顺利标售

* 未通知重新标售时间,短期可能暂停相关作业

* 与市场认知有异,对债市交投信心影响不大

路透台北9月13日电---因与市场认知有异,全球最大消费电子产品代工厂--鸿海(2317.TW)于周二宣布取消60亿台币五年期公司债的定价.此为鸿海今年以来第二度未能顺利标售公司债.

鸿海在发给承销商的标售文件中简短表示,今年第四期五年期无担保公司债因投标结果与预定募集目标不一致,因此取消本次债券定价.公司也未通知重新标售的时间.

"鸿海对利率与金额都很坚持...他们希望比照台化(1326.TW)的水准."一证券商承销人员说.

市场原预期本次鸿海公司债得标利率将落在1.50%区间,与5月发行同年期债的1.51%相近.本月初标售的台塑集团旗下台化五年期无担债,则是以1.38%定价.[ID:nCT0395626]

另一证券商交易员则指出,鸿海公司债未能标出,对债市信心影响不大."我想这是个别公司的问题,中钢(2002.TW)、台化都标得很好啊."

鸿海在中华信评的评等为"twAA+".该公司表示,发行公司募资所得将用以偿还短期负债.

鸿海前次公司债标售是在5月,当时也因规画的七年与10年期产品不受青睐未能标出.不过鸿海随即将发行年期调整为五年、七年券,最後五年期以1.51%定价,至于七年期无担债未能发行.[ID:nCT0444725]

鸿海今年已发行三期金额共120亿台币公司债.公司于8月底又公告表示,将在不超过120亿台币的总额之内,发行今年度无担保公司债,目的是偿还短期负债.[ID:nCT0393222] (完)

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