《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦9月13日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:欧元/美元持稳在1.3495水平,汇价或将小幅回弹至7月低点1.3720/1.3840.但长期前景依然负面.欧元/美元近期收盘跌破多道重要支撑位,分别是2010-2011上涨趋势,55周移动均线切入位,7月低点,200周和200日移动均线切入位.

我们预料欧元兑美元的长期目标是1.20.初步目标位在1.3428/10,为2月低点和2010-2011走势的50%回档位.近期反弹料将升至日内阻力位1.3723/1.3840(日内费波纳奇回档位和7月低点).

美元/日圆:美元/日圆在横盘整理.初步上涨目标位在55日移动均线切入位78.13,若突破则上档目标位为7月中旬低点78.45,五月下跌趋势78.25,以及5月低位79.57,我们预测美元/日圆将难以突破79.57水平.

主要阻力位依然是2007-2011年下跌趋势切入位81.19.我们认为美元/日圆在下档依然获得稳固支撑,分别是3月低点76.29和8月初低点76.25,以及上周低位75.94.我们预测美元/日圆将守住下档并倾向反弹,需留意相对强弱指标(RSI)的巨大背离,这显示下跌动能减少.

美元/瑞郎:美元/瑞郎没有变动--市场已触及下一个阻力目标区间0.8850/0.8950瑞郎,此乃双重费波纳奇回档位,200日移动均线切入位,5月高点和2011年3月低点.这是一个重要的阻力区间,倘若在此出现一些短线获利了结,我们也不会感到意外.日内低点可能受到0.8632/0.8456区间的抑制,他们分别是9月升势的23.6%/38.2%回档位.倘若升越0.8950,则美元/瑞郎的下一道阻力位料在55周移动均线切入位0.9131,以及0.9340/0.9400(2011年3月高位和双重费波纳奇回档位).(完)

--编译 肖群英;审校 龚芳

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