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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 16:18 BJT

《外汇动态》欧元受结构性问题拖累

0801GMT---中国是否准备投资意大利债券,只是次要问题.如果欧债危机是结构性问题,那麽不论是欧洲央行或中国当局买债,都可说是治标不治本.

美国财长盖特纳本周五将首创美国财长出席欧元区财长会议的先例,这便足以反映情况的严重程度.欧元或许会持续面临沉重压力.(完)

--编译 蔡美珍;审校 吴云凌

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