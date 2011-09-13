《美国上市公司业绩公布日程表》--9月14日

墨西哥金融：披索汇率走出特朗普冲击谷底，投资人看好续升行情
“特朗普将20%的进口税作为谈判的起点，让市场得到一定安慰，因为该税率原本有可能要高得多，比如30%甚至35%，”摩根士丹利新兴市场固定收益策略全球主管Gordian Kemen称。
汤森路透9月13日电---以下为标准普尔500企业中将于9月14日(周三)公布业绩报告的公司.每股盈馀(EPS)单位为美元.
GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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AMC Q4 Pall Corp PLL 0.71 7 0.72
注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
“特朗普将20%的进口税作为谈判的起点，让市场得到一定安慰，因为该税率原本有可能要高得多，比如30%甚至35%，”摩根士丹利新兴市场固定收益策略全球主管Gordian Kemen称。
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
*--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。