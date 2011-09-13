〔欧洲政经〕希腊及德国总理和法国总统将于周三举行电话会议

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透雅典9月13日电---希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)办公室周二表示,帕潘德里欧将于周三与法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)及德国总理梅克尔举行电话会议.
此刻正值欧元区决策者之间再次热议希腊违约问题,因希腊未能达成欧盟/国际货币基金组织(IMF)纾困方案中所设定的财政目标.
"总理与德国总理梅克尔及法国总统萨科齐的会议将在1600GMT左右召开."帕潘德里欧办公室发布声明稿指出.
在这场电话会议之前,帕潘德里欧将会主持一场内阁会议,以检讨节约支出及财政改革计画的执行状况.(完)
--编译 张明钧;审校 郑茵
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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