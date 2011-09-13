《欧洲金融焦点》国际对欧元区危机的担忧升高,希腊违约恐慌蔓延

中国汇市：人民币早盘小幅反弹，机构尝试做多贬值压力料续缓和
路透上海2月6日 - 人民币兑美元即期 周一早盘小幅反弹，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，而美元指数持续偏弱，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹；另外离岸CNH持续高于在岸市场价逾500点，这料助力缓和在岸贬值压力。
* 梅克尔对希腊无序违约发出警告
* 奥巴马称欧盟需要更好的财政合作
* 意大利收益率来到欧元上路以来最高
* 菲亚特执行长称欧元体系可能脱轨
路透柏林/罗马9月13日电---国际对欧洲债务危机的担忧在周二达到新高,美国总统奥巴马敦促欧元区大国展现领导能力.有关希腊违约的谈论喧嚣尘上,而市场对意大利的压力益发升温.
德国总理梅克尔试图平息有关希腊马上会违约或退出欧元区的说法,但梅克尔是否会和法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)发表共同声明尚不明确,这让市场上上下下.
对欧元区的信心进一步挫跌,因意大利被迫支付欧元1999年上路以来最高的利率来出售五年期公债.
"我认为存在这种可能性,如果走错几步路,这个体系就会脱轨,"意大利汽车制造商菲亚特(Fiat,飞雅特)FIA.MI执行长Sergio Marchionne在法兰克福被问及欧元是否面临生存危机时对记者表示.
路透上海2月6日 - 人民币兑美元即期 周一早盘小幅反弹，中间价则小跌。交易员指出，春节后个人购汇需求略多，而美元指数持续偏弱，部分机构节后继续尝试做多人民币，助推汇价反弹；另外离岸CNH持续高于在岸市场价逾500点，这料助力缓和在岸贬值压力。
路透悉尼2月4日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团 设在墨尔本的澳新总部周六开幕。这是该公司首次在该区域进行业务扩张，希望可从全球对澳新商品的需求升温中获益。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王琛/侯雪苹；审校 李春喜/刘秀红)