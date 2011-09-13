《欧洲金融焦点》国际对欧元区危机的担忧升高,希腊违约恐慌蔓延

* 梅克尔对希腊无序违约发出警告

* 奥巴马称欧盟需要更好的财政合作

* 意大利收益率来到欧元上路以来最高

* 菲亚特执行长称欧元体系可能脱轨

路透柏林/罗马9月13日电---国际对欧洲债务危机的担忧在周二达到新高,美国总统奥巴马敦促欧元区大国展现领导能力.有关希腊违约的谈论喧嚣尘上,而市场对意大利的压力益发升温.

德国总理梅克尔试图平息有关希腊马上会违约或退出欧元区的说法,但梅克尔是否会和法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)发表共同声明尚不明确,这让市场上上下下.

对欧元区的信心进一步挫跌,因意大利被迫支付欧元1999年上路以来最高的利率来出售五年期公债.

"我认为存在这种可能性,如果走错几步路,这个体系就会脱轨,"意大利汽车制造商菲亚特(Fiat,飞雅特)FIA.MI执行长Sergio Marchionne在法兰克福被问及欧元是否面临生存危机时对记者表示.