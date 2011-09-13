主要国家经济指标预测--9月14日****

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透9月14日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0030 澳洲消费者信心指数 9月 -- -3.5%
0130 澳洲房屋开工 第二季 -2.2% +3.1%
0430 日本工业生产 7月修正值 -- +0.6%
产能利用率指数 -- +5.2%
0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.4% -0.7%
(较上年同期) -1.1% -0.6%
0830 英国请领失业金人数(万人) 8月 增加3.5 增加3.71
按照ILO计算的失业率 7月 7.9% 7.9%
0900 欧元区工业生产(较前月) 7月 +1.5% -0.7%
(较上年同期) +4.6% +2.9%
1100 美国抵押贷款市场指数 9月9日当周 -- 601.0
再融资指数 -- 3,169.4
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.1% +0.2%
(较上年同期) +6.5% +7.2%
核心PPI(较前月) +0.2% +0.4%
(较上年同期) +2.6% +2.5%
1230 美国零售销售(较前月) 8月 +0.2% +0.5%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% +0.5%
1230 加拿大产能利用率 第二季 78.0% 79.0%
1400 美国企业库存 7月 +0.5% +0.3%
2100 新西兰央行利率决定 2.5% 2.5%
2330 日本路透短观制造业景气判断指数 9月 -- 正6
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超11,760
外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超877
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0130 澳洲NAB企业状况指数 8月 负3 --
企业信心指数 负8 --
0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月 +0.6% +0.3%
(较上年同期) +2.4% +2.2%
0645 法国经常帐(亿欧元) 7月 赤字45 --
0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.6% +0.6%
(较上年同期) +4.5% +4.5%
零售销售物价指数(RPI)(较前月) +0.6% +0.5%
(较上年同期) +5.2% +5.1%
扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.6% +0.5%
(较上年同期) +5.3% +5.2%
0830 英国贸易收支(亿英镑) 7月 逆差89.22 逆差85
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差55.05 逆差54.5
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月10日当周 +1.3% --
1230 美国进口物价 8月 -0.4% -0.8%
出口物价 +0.5% 持平
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月10日当周 +4.5% --
1800 美国联邦预算(亿美元) 8月 赤字1,341.5 赤字1,320 (完)
--整理 张若琪/梁睿雪;审校 戴素萍
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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