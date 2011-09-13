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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 07:30 BJT

****主要国家经济指标预测--9月14日****

路透9月14日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0030 澳洲消费者信心指数 9月 -- -3.5%

0130 澳洲房屋开工 第二季 -2.2% +3.1%

0430 日本工业生产 7月修正值 -- +0.6%

产能利用率指数 -- +5.2%

0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.4% -0.7%

(较上年同期) -1.1% -0.6%

0830 英国请领失业金人数(万人) 8月 增加3.5 增加3.71

按照ILO计算的失业率 7月 7.9% 7.9%

0900 欧元区工业生产(较前月) 7月 +1.5% -0.7%

(较上年同期) +4.6% +2.9%

1100 美国抵押贷款市场指数 9月9日当周 -- 601.0

再融资指数 -- 3,169.4

1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.1% +0.2%

(较上年同期) +6.5% +7.2%

核心PPI(较前月) +0.2% +0.4%

(较上年同期) +2.6% +2.5%

1230 美国零售销售(较前月) 8月 +0.2% +0.5%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% +0.5%

1230 加拿大产能利用率 第二季 78.0% 79.0%

1400 美国企业库存 7月 +0.5% +0.3%

2100 新西兰央行利率决定 2.5% 2.5%

2330 日本路透短观制造业景气判断指数 9月 -- 正6

2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超11,760

外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超877

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0130 澳洲NAB企业状况指数 8月 负3 --

企业信心指数 负8 --

0530 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月 +0.6% +0.3%

(较上年同期) +2.4% +2.2%

0645 法国经常帐(亿欧元) 7月 赤字45 --

0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.6% +0.6%

(较上年同期) +4.5% +4.5%

零售销售物价指数(RPI)(较前月) +0.6% +0.5%

(较上年同期) +5.2% +5.1%

扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.6% +0.5%

(较上年同期) +5.3% +5.2%

0830 英国贸易收支(亿英镑) 7月 逆差89.22 逆差85

对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 逆差55.05 逆差54.5

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月10日当周 +1.3% --

1230 美国进口物价 8月 -0.4% -0.8%

出口物价 +0.5% 持平

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月10日当周 +4.5% --

1800 美国联邦预算(亿美元) 8月 赤字1,341.5 赤字1,320 (完)

--整理 张若琪/梁睿雪;审校 戴素萍

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