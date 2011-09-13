〔美股业绩〕百思买季度获利不如预期并调降财测,股价创三年新低

* 第二季每股盈馀(EPS)为0.47美元,低于市场预期的0.53美元

* 营收持平于113亿美元,低于预估

* 调降获利预估,营收预估不变

* 股价一度暴跌逾8%,触及三年新低

路透9月13日电---百思买(Best Buy)(BBY.N)公布季度财报较预期疲弱,并调降年度获利预估,因在美国经济不振之际,消费者暂停购买电视机等非必需品.

周二的财报导致这家大型电子产品连锁店业者股价大跌超过8%,至2008年12月以来新低,并凸显出全球最大经济体--美国的复苏态势有多麽脆弱.

百思买表示,不计股票回购的年度EPS最高将为3.45美元,低于先前预估的3.55美元;该公司对于营收的预估仍介于510-525亿美元.

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这家零售商在加拿大及欧洲等市场的营收亦表现迟滞.

"就全球大环境来看,我们仍面临不确定的总体经济情势,消费者的购物行为反覆无常."百思买执行长在一场电话会议上表示.

产品推陈出新速度趋缓,加上来自沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)等连锁业者以及亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)等网路零售商的激烈竞争,也让百思买受害匪浅.

第二季百思买的毛利率再度下滑.

百思买周二在纽约证交所交易的股价收低6.45%,至23.35美元,盘中一度创下22.75美元的三年低点.(完)